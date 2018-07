Internautas provocam candidatos ao questionar perfis em debate

Dilma se declarou uma "política não-tradicional" ao responder à pergunta contundente de um internauta. No questionamento, o participante ressaltou que a candidata nunca concorreu em uma eleição e pode ter sido "quem sobrou", com referência à falta de opções no PT "por conta dos escândalos" que Antonio Palocci, José Dirceu e José Genoino se envolveram.

"Essa pergunta é muito boa, que me permite deixar clara uma tentativa de desqualificação inadequada", rebateu Dilma.

"Acredito que sou uma política não-tradicional. Não tive, de fato, experiência parlamentar, mas experiência administrativa no governo tive bastante. Poucas pessoas passaram por um escrutínio tão pesado nos últimos três anos", acrescentou.

Serra, por sua vez, teve que explicar se é o representante das elites e afirmou que sempre governou para as camadas mais pobres da população.

"Minha origem é de família modesta, estudei em escola pública, eu trabalhava junto com meu pai, fui líder estudantil, vivi no exílio, me envolvi com política", afirmou o tucano, acrescentando que teve 80 milhões de votos, para os cargos que concorreu, e que já ganhou e perdeu eleições.

O debate, promovido pelo jornal Folha de S.Paulo e o portal UOL, reuniu os três principais candidatos, Dilma, Serra e Marina Silva (PV). O formato do debate permitiu aos três candidatos fazerem perguntas entre si. Além disso, houve um tempo dedicado a perguntas de internautas feitas diretamente aos três presidenciáveis.

(Reportagem de Carmen Munari)