Interno da Fundação Casa foge e invade escola em SP Um interno da Fundação Casa fugiu após passar por uma consulta médica na Santa Casa de Sorocaba, na manhã desta quarta-feira, 12. Ainda no hospital, ele aproveitou um momento de distração dos agentes e saiu correndo. Perseguido, o rapaz teria invadido a Escola Estadual Senador Vergueiro, no mesmo bairro. Policiais militares entraram na escola e procuraram o fugitivo nas classes, deixando os alunos em pânico. As aulas chegaram a ser suspensas e os alunos do ensino fundamental foram liberados na presença dos pais.