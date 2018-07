Internos causam tumulto em Fundação Casa do interior Os internos da Fundação Casa, antiga Febem, iniciaram um tumulto na manhã de hoje na unidade de Campinas, no interior de São Paulo. Segundo informações iniciais, os adolescentes começaram a quebrar móveis e equipamentos da unidade localizada no bairro São Martim. Não há informação sobre reféns ou feridos. A unidade tem capacidade para abrigar 56 adolescentes e mantém, no momento, 51 internos.