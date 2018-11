Internos da Fundação Casa mantêm 3 funcionários reféns Cerca de 45 internos da Unidade Itaim Paulista, da Fundação Casa, se rebelaram na manhã deste sábado, após tentativa frustrada de fuga, e mantêm três funcionários reféns, de acordo com informações iniciais do Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e a Família do Estado de São Paulo (Sitraemfa).