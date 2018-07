Internos incendeiam colchão na Fundação Casa Quatro jovens internados na Fundação Casa de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, colocaram fogo em um colchão na noite deste domingo, 23. Por meio de nota, a Fundação afirmou que o objetivo do protesto seria forçar os funcionários a abrir a porta do quarto, mas depois de serem rendidos, os rapazes não apresentaram reivindicações.