Internos se rebelam em unidade da Fundação Casa de SP Um grupo de adolescentes iniciou por volta das 9h30 desta quinta-feira uma rebelião em uma unidade da Fundação Casa (antiga Febem) na Vila Nova Curuçá, zona leste da capital paulista. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Entidades de Assistência e Educação à Criança, ao Adolescente e a Família do Estado de São Paulo (Sitraemfa), 18 pessoas foram feitas reféns, entre adolescentes e funcionários da unidade, sendo que quatro deles já haviam sido liberados no início da tarde. Os rebelados chegaram a atear fogo em colchões.