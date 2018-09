Interpol acha mãe de menino haitiano perdido em SP Após uma série de incertezas, a Interpol e a Polícia Federal encontraram a mãe do menino haitiano de 11 anos encontrado em São Paulo. Ao contrário do que as autoridades pensavam, a mulher está viva e morando na Guiana Francesa. O garoto foi encontrado na Estação Corinthians-Itaquera do Metrô, na zona leste da capital, e está vivendo em um local secreto, protegido pela Justiça. A história foi revelada pelo Jornal da Tarde em 13 de maio.