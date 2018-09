Interpol pede prisão de filho de Kadafi no Níger a pedido do CNT

PARIS - A Interpol anunciou nesta quinta-feira, 29, que emitiu uma ordem de prisão contra Saadi Kadafi, um dos filhos do líder líbio deposto Muamar Kadafi, a pedido do Conselho Nacional de Transição (CNT) da Líbia.

A organização policial com sede em Lyon, no leste da França, informou que o "alerta vermelho" emitido contra o filho de Kadafi se baseia na suposta apropriação indevida de propriedades por meio da força e intimidação armada quando era responsável pela Federação Líbia de Futebol.

A Interpol indicou que Saadi, de 38 anos, foi visto pela última vez no Níger e acrescentou em comunicado que a ordem de detenção é um alerta enviado principalmente aos países vizinhos da Líbia e ao Níger, para conseguir ajuda que permita sua captura.

A organização destacou que a ordem emitida contra Saadi é a primeira solicitada pelas novas autoridades líbias.

Em 9 de setembro, a Interpol anunciou a emissão de uma ordem de prisão contra o próprio Muammar Kadafi, seu filho Saif Al Islam e seu cunhado Abdullah Al Senussi, ex-diretor da inteligência militar do regime.

O anúncio ocorreu depois que o procurador-geral do Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, pediu à Interpol que lançasse a ordem para prender Muammar Kadafi por supostos crimes contra a humanidade.

Com relação a Saadi, a Interpol lembrou que, como responsável das unidades militares encarregadas de reprimir as manifestações de civis durante a rebelião no país, a ONU ordenou em março uma proibição de deixar o país e congelou seus bens.

"O alerta vermelho restringirá de maneira significativa a capacidade de Saadi de se deslocar e cruzar fronteiras internacionais", informou o secretário-geral da organização, Ronald K. Nobre, em seu comunicado.

A Interpol garantiu que o pedido do CNT neste caso é uma "demonstração do compromisso das novas autoridades líbias para trabalhar com a comunidade policial internacional".

E lembrou que a tarefa da Interpol e das organizações policiais que cooperam com ela deverá conduzir "a localização, detenção e transferência de Saadi para a Líbia para que responda pelas graves acusações que existem contra ele".