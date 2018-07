Interpol vai listar peças sacras furtadas em MG

O conjunto inicial de peças foi furtado de igrejas e museus nos municípios de Serranos e Campanha, no sul do Estado, Oliveira, no centro-oeste, e Serro, na região central. Entre as peças, estão esculturas em madeira policromada furtadas em 1992 da igreja Matriz de Nossa Senhora dos Prazeres, no distrito de Milho Verde (Serro), além de cálices, esculturas e outros objetos levados do Museu Regional do sul de Minas, em 1994. De acordo com o promotor Marcos Paulo de Souza Miranda, a ideia é disponibilizar à Interpol todos os bens que o MPE procura.

Ao todo, a Promotoria contabiliza oficialmente 689 peças mineiras desaparecidas. O MPE acredita que muitas peças furtadas tenham como destino colecionadores no exterior. "Em rede, conseguiremos que autoridades de todo o mundo conheçam os bens subtraídos de Minas Gerais, o que aumenta as chances de recuperação", disse a delegada federal Fátima Bassalo, representante da Interpol em Minas Gerais.