Interrogatório de Bruno poderá ser adiado para quarta

Mais cedo, problemas técnicos atrasaram a exibição do vídeo da acusação para o conselho de sentença no Tribunal do Júri em Contagem (MG). Por causa do horário, advogados que participam do julgamento chegaram a avaliar que seja possível ouvir o depoimento apenas de Dayanne Rodrigues na sessão desta terça e que o interrogatório de do goleiro Bruno Fernandes seja realizado na quarta-feira (6). O vídeo é uma coletânea de reportagens e entrevistas com 1h54 de duração.

Bruno é acusado da morte da ex-amante Eliza, de 24 anos. A ex-mulher do jogador é acusada de sequestro e cárcere privado do bebê do atleta com Eliza.