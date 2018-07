Lobão ressaltou que a venda de energia da usina é regida por tratado e só pode ser alterada pelos parlamentos do Paraguai e do Brasil. Numa hipótese de haver qualquer mudança aprovada no parlamento paraguaio, ela seria vetada pelo Congresso brasileiro, disse ele.

(Reportagem de Leonardo Goy; Texto de Gustavo Bonato; Edição de Patrícia Duarte)