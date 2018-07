Intestino japonês Comemos o que somos capazes de digerir ou digerimos o que temos o hábito de comer? Darwin apoiaria a primeira metade da sentença; Lamarck, a segunda. Lamarck acreditava que as características adquiridas por um indivíduo eram transmitidas aos descendentes. Para ele, a girafa tem pescoço longo porque o esticou durante gerações, tentando comer as folhas do alto das árvores. Darwin alterou a lógica do argumento. Propôs que novas características surgem por acaso, independentemente do comportamento, e são selecionadas quando benéficas. As girafas que possuem pescoço mais longo, por alcançarem facilmente o topo das árvores, alimentam-se melhor e deixam mais descendentes. O resultado desse processo é que, ao longo de gerações, o pescoço das girafas aumenta. Recentemente, quando um grupo de cientistas concluiu que a população japonesa é capaz de digerir algas simplesmente porque essa planta faz parte de sua dieta, muitos se assustaram, imaginando que as ideias de Lamarck estavam de volta.