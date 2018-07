Intoxicação alimentar: Índios passam mal após refeição Um grupo de índios participantes da Cúpula dos Povos, no Aterro do Flamengo, passou mal após ingerir o almoço fornecido pela organização do evento na tarde de ontem. Logo que a comida foi distribuída por funcionários da empresa fornecedora, os índios reclamaram do cheiro azedo dos alimentos e bloquearam o acesso à tenda onde aconteceria um dos principais debates do evento, que discutia soberania alimentar. O grupo foi medicado e liberado. A organização da Cúpula afirmou que providenciaria a substituição da empresa responsável pelas refeições.