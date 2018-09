Intoxicação atinge mais de 50 alunos de escola do Rio Mais de 50 alunos do Centro Educacional Beatriz da Silva, em Teresópolis, na Região Serrana, deram entrada ontem em unidades de saúde com infecção intestinal. Os estudantes tiveram crises de vômito e diarreia, e pelo menos um continua internado, nesta manhã, no Hospital das Clínicas da cidade. Por recomendação da secretaria municipal de saúde, a escola está sem aulas hoje.