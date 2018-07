Inundações deixam polos industriais ilhados em Bangcoc As inundações deixaram ilhados nesta segunda-feira dois polos industriais na zona leste da capital tailandesa, Bangcoc, além de se aproximarem do centro da cidade, afetando o tráfego de ônibus. Os trens, no entanto, continuaram circulando, e importantes bairros comerciais permanecem secos.