Inundações na Malásia e Tailândia matam pelo menos 24

Entre as vítimas, cinco eram do estado de Kelantan, pior área atingida, no nordeste da Malásia. Ao longo da fronteira, no sudeste da Tailândia, 14 pessoas morreram por causa das inundações, que começaram em meados de dezembro.

O primeiro-ministro malaio, Najib Razak, percorreu algumas das áreas mais atingidas neste final de semana, após o seu regresso de um período de férias no Havaí, na sexta-feira.

Najib foi criticado por sua ausência durante a calamidade, depois de ser fotografado jogando golfe com o presidente americano Barack Obama.

O nordeste da Malásia e o sudeste da Tailândia são normalmente atingidos pelas enchentes durante o período anual das monções, mas este ano a chuva foi particularmente intensa.

O governo malaio disse que a chuva em Kelantan e no sudeste da Tailândia duraria pelo menos mais uma semana. Um oficial da cidade tailandesa fronteiriça de Sungai Kolok declarou que levaria mais de dois dias para o nível da água baixar e a fronteira ser reaberta.

(Por Al-Zaquan Amer Hamzah, em Kuala Lampur, e Panarat Thepgumpanat e Viparat Jantraprap, em Bangcoc)