Invasão a casa deixa 2 mortos e 1 ferido em Embu-SP Um suposto acerto de contas envolvendo traficantes e usuários de drogas terminou com duas pessoas mortas e uma ferida, todas a tiros. O crime ocorreu no final da noite de ontem, numa casa na Rua Carazinho, no Jardim da Luz, em Embu, região sul da Grande São Paulo.