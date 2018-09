Invasão de faixa é flagrada por câmera em SP

Já são 112 equipamentos empregados no serviço. A previsão, ainda sem data definida, é de que 240 pontos da capital paulista sejam fiscalizados dessa forma.

A medida, divulgada hoje, quando foi comemorado o Dia Mundial sem Carro, é parte das ações da Prefeitura para reduzir as mortes no trânsito. As multas serão aplicadas pelos agentes que monitoram os equipamentos - da mesma forma que um marronzinho faria caso estivesse em um desses locais.

"Também vamos usar as câmeras para identificar em quais cruzamentos acontecem mais infrações e deslocar os agentes para esses pontos", diz o gerente de Operações da CET, Eduardo Macabelli.

O foco da fiscalização serão as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) relacionadas à campanha da Prefeitura, iniciada em maio no centro e ampliada segunda-feira, 19, para toda a cidade.

A CET disse que não precisará instalar placas indicando os locais onde as câmeras dedo-duro estão (medida obrigatória, por exemplo, nos casos dos radares de velocidade). Segundo os técnicos, essa informação só é necessária quando o radar flagra excesso de velocidade.

Foco

Outra medida que começou a ser implementada é uma mudança de foco nas ações publicitárias, por enquanto focadas nos motoristas. Como há a avaliação de que os pedestres se sentiram sem responsabilidades com as mensagens para os motoristas, 275 faixas e banners foram instalados, orientando os pedestres a só atravessar - sempre na faixa - caso o semáforo para eles esteja verde (isso onde houver semáforo para pedestres).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.