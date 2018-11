Invasões sucessivas tentaram forçar abertura de rodovia

O Parque Nacional do Iguaçu foi criado por decreto em 1939. A estrada foi aberta oficialmente em 1954. Desde então, ambientalistas e responsáveis pelo parque sempre reivindicavam seu fechamento, mas o problema começou a ganhar maior dimensão a partir de 1981, quando o plano de manejo estabeleceu a área da estrada como zona intangível, em que a integridade do ambiente deve permanecer intocável. Em razão disso, determinou o fechamento da passagem, que ficaria restrita a uma trilha exclusiva para a administração do parque.

Apesar disso, em 1986, o governo do Paraná decidiu pelo asfaltamento. O Ministério Público Federal ingressou com ação civil pública e conseguiu uma liminar determinando o fechamento. No mesmo ano, a Unesco concedeu ao parque o título de Patrimônio Natural da Humanidade.

Nos anos seguintes começou uma mobilização popular para a reabertura da estrada à força. Sucessivas invasões ocorreram. Em mais de uma ocasião, moradores ocuparam a estrada e começaram a cobrar pedágio.

Em janeiro de 2000, houve nova decisão judicial pelo fechamento, mas foi desconsiderada por políticos e moradores, que a mantiveram aberta. Em maio, o novo plano de manejo do parque foi divulgado e estabeleceu a proibição de circulação de veículos na via. Somente em junho de 2001 as forças policiais agiram fortemente para colocar fim à invasão. Desde então a mata vem tentando se regenerar.