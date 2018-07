Invasor de prédio em SP se entrega à polícia O homem armado, que invadiu um prédio na Avenida Fagundes Filho, Vila Monte Alegre, zona sul de São Paulo, se entregou à polícia por volta das 22 horas desta segunda-feira, 18. Segundo o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), a mulher mantida como refém pelo agressor em um consultório médico da sala 104, no 10º andar, foi baleada na perna e foi encaminhada ao Pronto-Socorro Sabóia. Inicialmente, o Copom afirmou que a refém seria a ex-esposa do invasor, mas a identidade da vítima ainda não foi confirmada. O preso foi encaminhado ao 35º Distrito Policial do Jabaquara, onde o caso deve ser registrado.