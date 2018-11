Invasores dizem ter pago fiscal para ocupar casas no RJ Uma ação de reintegração de posse de um conjunto popular em Guaxindiba, no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro, onde a prefeitura pretendia instalar famílias desabrigadas pelas chuvas, revelou um esquema de corrupção dentro da Secretaria Municipal de Habitação. Pessoas que invadiram o local afirmam terem pago propina ao funcionário da prefeitura responsável pela organização do conjunto.