Invasores são despejados de conjunto habitacional no RJ Os moradores de 143 apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida, que teriam sido invadidos entre o fim de 2010 e fevereiro deste ano, estão sendo despejados hoje em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. A prefeitura e a Caixa Econômica Federal conseguiram uma liminar na Justiça autorizando a reintegração de posse, a partir de uma denúncia de que o conjunto habitacional Ferrara estaria sob o domínio de uma milícia.