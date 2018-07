Inventário de emissões é previsto para outubro

O novo inventário brasileiro de emissões de gases-estufa, que está sendo preparado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), deverá ser publicado em outubro. O documento é uma atualização do primeiro relatório, publicado em 2004. Segundo José Domingos Miguez (foto), coordenador-geral de Mudanças Globais de Clima do MCT, o governo pretende levar o documento à COP 16, em Cancún, no México. "Estamos na fase final de preparação, recebendo dados referentes a florestas e também de setores da indústria", diz Miguez. O novo inventário abrange o período de 1990 a 2000.