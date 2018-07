Inventário Florestal Nacional receberá investimentos

O Serviço Florestal Brasileiro (SFB), órgão do MMA responsável pelo levantamento, receberá R$ 65 milhões do Fundo Amazônia - administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e que conta com doações de outros países, como a Noruega.

O objetivo do inventário é conhecer todas as florestas brasileiras em qualidade e quantidade, com base na coleta de dados diretamente em campo. O dinheiro do fundo será aplicado somente para o levantamento da heterogênea vegetação do bioma Amazônia - lá serão recolhidas informações em cerca de 7 mil pontos amostrais. Mas a expectativa é que, desse modo, outros recursos possam ser direcionados para o resto do País. A previsão é de que os trabalhos em campo comecem em meados de 2013.

O único inventário de florestas já feito no Brasil é da década de 80, e o principal objetivo na ocasião era conhecer os estoques de madeira das florestas naturais e plantadas. A intenção agora é formar um panorama detalhado do que hoje é visto apenas como cobertura florestal.

De acordo com o SFB, serão identificadas as espécies arbóreas, o estoque de biomassa e carbono, a qualidade dos solos, o nível de degradação das florestas e a saúde das árvores. Esses dados poderão mostrar, por exemplo, as características da vegetação em áreas que foram desmatadas no passado, mas que agora encontram-se em processo de regeneração. O que pode servir, depois, para a formulação e a implementação de políticas públicas. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.