Inverno começa hoje com muita chuva O inverno começa às 20h09 desta quarta-feira no Brasil e deve alternar ondas de muito frio com períodos de calor. Nos próximos dias, uma forte frente fria provoca bastante chuva no Sul, em São Paulo, em Mato Grosso do Sul e no sul dos Estados do Rio e de Minas. Na maior parte do País, ainda vai fazer bastante frio.