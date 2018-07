Inverno começa hoje e frio chega a SP no fim de semana

O outono se despede com tempo seco nesta sexta-feira, 20, em São Paulo. O inverno começa oficialmente às 20h59min, mas o tempo ainda estará firme e com poucas nuvens na capital paulista. Conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), essa noite e a madrugada de sábado, 21, serão abafadas. No sábado, a máxima deverá atingir 24°C, mas a chegada de uma nova frente fria mudará as condições do tempo em São Paulo. No fim da tarde e começo da noite, são esperadas pancadas de chuva. O domingo será marcado por garoa e tempo fechado, com a máxima não ultrapassando os 19°C. A previsão é de que o frio aumentará à noite. De acordo com o CGE, durante a madrugada, os termômetros oscilaram em torno de 13ºC na capital paulista. Mais uma vez, o frio foi maior na região de Parelheiros, extremo sul da cidade, que registrou mínima de 9,7ºC. O sol já se faz presente e vai brilhar forte, garantindo um dia com temperaturas mais altas. A máxima, à tarde, deve chegar a 25°C. Por conta do tempo seco, a umidade relativa despenca e fica em torno de 30% no meio da tarde.