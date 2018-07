Inverno deve começar com baixa umidade do ar em SP O inverno começa amanhã e os moradores da capital paulista devem enfrentar baixa umidade relativa do ar, especialmente no período da tarde. Segundo meteorologistas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a umidade amanhã permanecerá em torno dos 35%. As temperaturas oscilarão entre 13ºC e 26ºC.