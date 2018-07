Inverno outdoor

Um jardim, uma varanda ou um quintal bem arrumados, uma pequena lareira e boa companhia - receita ideal para um programa agradável em uma noite de inverno e sem sair de casa. "Nas noites frias, a gente acende a lareira aqui fora, pega umas mantas, uma garrafa de vinho ou uma bebida quente e se esparrama nas chaises. Ficamos conversando até o sono chegar. Melhor ainda se o céu estiver estrelado", diz a proprietária de uma cobertura no bairro do Paraíso, cujo jardim de 40 m² foi projetado por Alex Hanazaki. "A ideia era fazer um living ao ar livre", diz o paisagista.

"O lugar não era muito legal e uma piscina tomava quase todo o espaço. Tinha também um spa, que a proprietária manteve e fechou com vidro por causa do vento. Mas a piscina sumiu", conta Hanazaki. Com a laje já preparada para receber árvores e vasos mais pesados, ele construiu um deck de itaúba. Duas palmeiras fênix marcam o espaço de convivência com chaises, um carrinho de chá e lareiras portáteis.

Em cachepôs no pé do degrau, o paisagista plantou aspargo rabo-de-raposa e, no fundo e na lateral, fez uma cerca-viva de bambu da fortuna e podocarpos. E ainda colocou uma jabuticabeira, um grande vaso com dasylirium, outros menores com temperos e, para completar a obra, fez na área do spa uma parede verde de barba-de-serpente em parceria com a Quadro Vivo.

"Conseguimos criar um ambiente interessante e com impacto visual tanto de dia quanto à noite, quando o elemento fogo vem se juntar ao efeito cênico da iluminação e a vegetação", diz Hanazaki.

Mais espaço para festa. Em outra cobertura, desta vez no Itaim, a paisagista Gigi Botelho criou há um ano um espaço semelhante em 25 m². "A família queria um lugar integrado com o salão de festas para ter mais espaço para os convidados", conta Gigi. Pensando em noites de frio, ela embutiu a lareira a gás em um dos degraus do deck que nasceu sobre a lajota original. "Antes tinha um spa, mas os donos preferiram um ofurô, que eles usam muito, principalmente agora no inverno."

À frente de uma parede de canjiquinha, Gigi colocou simetricamente dois grandes vasos com fênix. Numa das laterais, manteve o equilíbrio paisagístico com dois pândanus e um vaso menor com asplênio. Do lado oposto, jabuticabeira, agave e flor canhota e, nos fundos, cerca-viva de murta, com forração de grama amendoim. Ainda espalhou vasos com columeia e fez uma parede verde usando véu-de-noiva, ripsalis, sissus, aspargos, hera e dólar. A própria Gigi cuidou da decoração do ambiente com espreguiçadeiras, cadeiras, tamboretes e lanternas da L’Oeil. "Quando está muito frio, a gente vem aqui para cima e acende a lareira e fica tomando vinho. É mais quentinho do que na sala", afirma a dona do apartamento.

Num conceito diferente, o paisagista Gilberto Elkis projetou em cerca de 500 m² um jardim que é um mistos de estilos italiano e provençal onde o fogo também está presente nos cantos de convivência. "É um jardim de uso e contemplação ao mesmo tempo em que estão presentes os quatro elementos da natureza - fogo, terra, água e ar. Um lugar que desperta os sentidos e onde é possível se aquecer perto do fogo nas noites frias. É um lugar mágico, uma desorganização organizada, onde há mais despojamento do que simetria, um jardim do campo", descreve o paisagista.

O jardim tem de tudo: piscina, gramado, pergolado, lugar para refeições, arcos e elementos de jardins europeus, como grandes taças de cerâmica, ânforas, painel de ferro e fonte. A vegetação não poderia ser mais rica - vai de palmeiras enfileiradas a um canto tropical com samambaia-açú, bromélias, peperônias, renda portuguesa e hera variegata que se integram a duas palmeiras cariotas urens. Thumbergias e podocarpos ficam junto aos muros, mas há buxinhos topiados, kaisukas, lavanda, jasmim (que está crescendo agora e deve cobrir os arcos na passarela), viburno, moreia, fícus trançados, agapantos, gardênia e camélia rosa. Os álamo, secos nesta época do ano, vão ganhar imponência na próxima estação.

E ainda tem espaço para pés de jabuticaba e romã e uma horta de temperos e ervas. Próximos à mesa de refeições para oito pessoas, estão em vasos hortelã, salsinha, alecrim, tomate-cereja, sálvia,pimentão, coentro, laranja, louro, pimenta malagueta. "A sensação de comer nesse espaço é ótima. De noite, tem o calor das duas lareiras e o aroma dos temperos e da lavanda quando bate o vento. E a iluminação cria um cenário ímpar", diz Elkis.

De lareiras portáteis a velas

Há no mercado diversas opções de produtos para aquecer e ainda iluminar áreas externas, como lareiras, embutidas ou portáteis, a biocombustível, a gás e a fluido, donzelas de vidro para velas, toucheiros e lanternas, também a vela. As lareiras embutidas podem ser forradas com seixos rolados ou pedras vulcânicas, mais seguras porque correm menos risco de estourar.

Quatro dicas...

Adubação: Embora o Brasil não tenha invernos tão intensos, muitas espécies entram em período de dormência nesta época. Mesmo assim, precisam de cuidados, como adubação orgânica, pelo menos duas vezes na estação, e adubação líquida, para evitar que o jardim fique amarelado

Rega: É preciso diminuir a quantidade de água nas regas para evitar que as plantas fiquem infestadas de fungos, por causa do excesso de umidade

Proteção extra: Nas regiões onde não há geada, não é preciso cobrir as plantas

Limpeza: Corte sempre as flores secas, assim, a planta gasta energia apenas com os brotos