Inverno piora situação de europeus durante a crise Enquanto nas ruas há protestos contra as medidas de austeridade, dentro de casa os europeus sentem as consequências da crise e da falta de dinheiro. Alguns lutam para manter o aquecimento no inverno que se aproxima, outros apelam para as refeições gratuitas em abrigos e se livram dos animais de estimação.