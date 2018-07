Investidor da Tel. Italia é contra venda da TIM Brasil O investidor Marco Fossati, acionista da Telecom Italia e que promove campanha para a remoção do Conselho de Administração da companhia, afirmou nesta quinta-feira que uma solução para a decisão do órgão de defesa da concorrência no Brasil "não pode e não deve ser uma venda forçada" da TIM.