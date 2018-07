Investidor enxerga luz no fim do túnel e Bovespa dispara Animado com a perspectiva de destravamento do mercado de crédito global, o investidor voltou com força às compras na Bolsa de Valores de São Paulo, que fechou a segunda sessão seguida com forte valorização. Mesmo com a reviravolta que fez Wall Street fechar no vermelho, o Ibovespa sustentou-se nos ganhos vistosos das ações de bancos e de commodities para concluir o pregão com avanço de 4,37 por cento, aos 34.845 pontos. O giro financeiro da sessão foi de 4,97 bilhões de reais. Animado com reiterados sinais de governos para restabelecer as operações de crédito no mundo todo, os investidores deixaram por um momento o temor de recessão. "Os investidores parece que estão enxergando o desentupimento das linhas de crédito", disse Kelly Trentin, analista de mercado da corretora SLW. Os governos anunciaram outra rodada de flexibilização monetária. A mais aguardada foi a do Federal Reserve, que cortou o juro norte-americano em 0,5 ponto, para 1 por cento ao ano, em linha com o esperado por analistas. Antes, o Banco Central da China já havia reduzido sua taxa pela terceira vez em seis semanas. Uma pesquisa divulgada pela manhã mostrou que analistas apostam numa flexibilização na zona do euro na semana que vem. A Grã-Bretanha deve anunciar novos empréstimos bancários para apoiar pequenos negócios. Simultaneamente, disse Kelly, os investidores perceberam os primeiros sinais positivos do plano do Fed de comprar commercial papers de companhias norte-americanas. O mercado ainda foi agraciado com a informação de que as encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos tiveram uma alta inesperada de 0,8 por cento em setembro. A cereja do bolo veio já no final da tarde. O Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou uma linha de crédito emergencial para países emergentes, incluindo o Brasil. E o Fed anunciou uma nova linha de swap de moedas, que também poderá ser acessada pelo país. "Isso vai reduzir a pressão sobre o câmbio", disse Kelly. Diante disso, os investidores deram de ombros para a reversão de última hora em Wall Street, onde o índice Dow Jones fechou com baixa de 0,82 por cento. Na bolsa paulista, o setor financeiro foi novamente um dos destaques de ganhos. Itaú cresceu 13,2 por cento, para 21,56 reais. Redecard avançou 11,66 por cento, valendo 22,50 reais. As commodities também apareceram em evidência. Impulsionada pelo salto de 7 por cento do barril de petróleo, para a faixa de 67 dólares, Petrobras subiu 6,7 por cento, a 21,40 reais. Usiminas disparou 5,8 por cento, avaliada em 28 reais, depois de a siderúrgica reportar que fechou o terceiro trimestre com lucro líquido de 880 milhões de reais, um aumento de 16 por cento em relação ao mesmo período de 2007. Embraer foi outra das líderes, com valorização de 8,25 por cento, vendida a 10,63 reais. A companhia informou que não recebeu pedidos de cancelamento de jatos regionais em função da crise e manteve a previsão de entregas para 2008/09. (Edição de Vanessa Stelzer)