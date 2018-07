Investidores estão com 'apetite' por blocos de petróleo, diz IBP O presidente do Instituto Brasileiro do Petróleo prevê que a 11a rodada de licitações de blocos de petróleo, anunciada nesta terça-feira pelo governo federal, será muito competitiva, uma vez que investidores estão com "apetite" por novas áreas para exploração no país.