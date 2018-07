Investidores se protegem antes de feriado e dólar sobe frente ao real

A moeda norte-americana avançou 0,15 por cento, a 2,2418 reais na venda, após chegar a 2,2237 reais na mínima do dia e 2,2465 reais na máxima. Segundo dados da BM&F, o giro financeiro ficou em torno de 1,2 bilhão de dólares.

"O pessoal não quer ficar exposto num feriado prolongado em que os mercados internacionais vão abrir, então já monta posições para se proteger", disse o superintendente de câmbio da corretora Advanced, Reginaldo Siaca.

Os mercados domésticos não abrirão na sexta e segunda-feira em função dos feriados da Semana Santa e de Tiradentes.

Esses movimentos técnicos levaram a divisa dos EUA a anular a queda vista mais cedo após dados positivos sobre a China. A economia chinesa cresceu um pouco melhor do que o esperado, a 7,4 por cento no primeiro trimestre deste ano. A desaceleração da segunda maior economia do mundo tem alimentado a cautela dos investidores em relação a ativos emergentes.

"Ontem, o mercado estava com mau humor em relação à China. Agora que os dados mostraram que o pessimismo estava um pouco exagerado, está dando uma corrigida", disse mais cedo o operador de câmbio da corretora B&T Marcos Trabbold.

No exterior, o alívio levou o dólar a perder terreno em relação a moedas como o peso mexicano e a lira turca, além de impulsionar as bolsas norte-americana e brasileira ao território positivo.

Analistas ressaltam, contudo, que a pressão de alta sobre a moeda norte-americana não deve perdurar no curto prazo, diante de constantes expectativas de ingressos de recursos. Só na semana passada, o Brasil registrou entrada líquida de 2,9 bilhões de dólares, segundo dados do BC divulgados nesta quarta-feira, revertendo o saldo no mês para superávit de 1,001 bilhão de dólares.

"O quadro de entrada de capitais continua por aí", disse o analista de uma corretora nacional.

A alta do dólar no Brasil veio mesmo diante da constante atuação do Banco Central brasileiro. Pela manhã, o BC vendeu a oferta total de até 4 mil swaps cambiais, que equivalem a venda futura de dólares. Todos os novos contratos vencem em 2 de março de 2015, com volume equivalente a 197,9 milhões de dólares.

Um pouco mais tarde, a autoridade monetária vendeu a oferta total de até 10 mil swaps para rolagem dos contratos que vencem em 2 de maio. Até agora, já rolou cerca de 50 por cento do lote total que vence no próximo mês, correspondente a 8,733 bilhões de dólares.