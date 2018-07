Investidores têm 'apetite' por blocos de petróleo, diz IBP

João Carlos de Luca, que falou com jornalistas durante o evento Rio Oil & Gas, disse ainda que as petrolíferas estão ansiosas para explorar áreas na margem equatorial, que incluem o blocos no mar e em terra.

De Luca disse avaliou ainda que haverá mais de 1 bilhão de dólares em bônus na 11a rodada.

Bônus é a quantia que as empresas oferecem para arrematar as áreas. Os valores vão direto para o Tesouro Nacional. No entanto, os leilões levam em consideração, além do que for oferecido em bônus, fatores como índice de nacionalização, por exemplo.

Segundo o presidente do IBP, o valor alto do bônus será um reflexo do interesse das empresas pela margem equatorial.

(Reportagem de Leila Coimbra; Texto de Gustavo Bonato)