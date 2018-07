Investigação aponta suicídio do estilista Alexander McQueen O estilista britânico Alexander McQueen, um dos nomes mais respeitados do mundo da moda, que foi encontrado morto na última quinta-feira, se enforcou em um guarda-roupas de sua casa em Mayfair, no centro de Londres, após deixar um bilhete de suicídio. Em declarações feitas ontem ao tribunal de Westminster, o inspetor Paul Armstrong disse que não há "circunstâncias suspeitas" na morte do estilista. Ele morreu no mesmo dia em que ocorreria o funeral de sua mãe. A morte do estilista, de 40 anos, foi provocada por asfixia e enforcamento, segundo a necropsia feita no corpo.