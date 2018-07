Investigação de cratera do Metrô segue até agosto Às vésperas de se completar um ano do acidente da Linha 4 do Metrô de São Paulo, que vitimou sete pessoas no dia 12 de janeiro, o Ministério Público (MP) do Estado de São Paulo ainda não concluiu as investigações sobre as causas da tragédia e os eventuais responsáveis pelo desabamento das obras da futura Estação Pinheiros. A previsão do MP é que o laudo do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) seja concluído no final de abril e que o laudo do Instituto de Criminalística (IC) fique pronto em agosto. Somente após a apresentação desses laudos é que o MP poderá oferecer denúncia contra os eventuais responsáveis pelo acidente. O promotor de Justiça Arnaldo Hossepian, responsável pela investigação criminal do ocorrido, admitiu que o acidente tem múltiplas causas e que ainda não é possível apontar os responsáveis. Segundo ele, a estimativa para o término das investigações no local do incidente está prevista para o dia 19 de março. Inicialmente, o MP pretendia concluir as investigações em outubro do ano passado, mas dificuldades inerentes à investigação, tendo em vista que até hoje o trabalho no local ainda possui riscos, atrasaram o cronograma. O promotor acha difícil que o MP não apresente denúncia contra os eventuais responsáveis por imprudência, negligência ou imperícia.