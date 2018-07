Investigação do voo 447 está próxima do fim, diz França Os investigadores franceses disseram que estão próximos de compreender as causas do acidente com o voo 447 da Air France que caiu no oceano Atlântico, próximo a região da ilha Fernando de Noronha duas semanas atrás, com 228 pessoas a bordo. Entretanto, o diretor do Bureau de Investigação e Análises da França, Paul-Louis Arslanian, pediu "muita paciência" e que se olhe para os fatos ao invés de fazer especulações. A aeronave Airbus 330 decolou do Rio de Janeiro no dia 1º de junho rumo a Paris.