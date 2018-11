Investigação do voo 447 sugere falha humana, diz jornal

Os investigadores começaram a analisar os dados registrados no gravador do voo, porém até o momento não observaram falhas na parte mecânica ou eletrônica do avião, informou o jornal. Os resultados, se confirmados, podem apontar para uma falha humana, segundo o Le Figaro.

O modelo Airbus A330 partiu do Rio de Janeiro e seguiria até Paris, porém caiu no Oceano Atlântico em junho de 2009. Todas as 228 pessoas a bordo morreram. Investigadores encontraram as caixas-pretas com os dados do voo este mês.

O Escritório de Investigações e Análise para a Aviação Civil (BEA, na sigla em francês), autoridade que investiga o acidente, divulgou comunicado hoje negando-se a referendar a matéria do jornal francês, dizendo que essa informação não foi confirmada. As informações são da Dow Jones.