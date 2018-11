Investigação sobre morte na USP está sob sigilo

Por conta da determinação, a promotora Mildred Assis Gonzalez, representante do Ministério Público (MP) designada pela Procuradoria Geral de Justiça para acompanhar o trabalho da polícia no caso, está impedida de fornecer informações, segundo o MP.

O crime aconteceu na noite de ontem, no campus Butantã da USP, na zona oeste de São Paulo. Felipe era estudante da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) e foi morto no estacionamento da unidade com um tiro na cabeça.