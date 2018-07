Investigação sobre o assassinato da estudante Lore continua

Texto atualizado às 17h31.

SÃO PAULO - A Polícia Civil segue com as investigações sobre o assassinato da estudante Lore Santana, de 26 anos, mesmo depois de o ex-marido da vítima, Alan dos Santos Peçanha, ter confessado envolvimento no crime. Lore foi encontrada degolada dentro de um carro em Santo André, na Grande São Paulo, no último dia 13.

A polícia não acredita que a motivação do crime seja apenas a dívida de R$ 3,5 mil contraída pelo casal, versão contada por Peçanha. Há contradições também nos depoimentos dos outros dois acusados. Falta esclarecer qual dos presos degolou a vítima.

O ex-companheiro, de 27 anos, seria o mandante do homicídio e os outros dois acusados, os autores do assassinato.

Na última sexta-feira, a polícia revelou que os acusados assumiram o envolvimento no crime assim que detidos. Robert Piovani Gama, de 21 anos, foi preso na quinta, 20, junto com Peçanha. Já Raimundo Nonato Bezerra, de 32 anos, está detido desde sexta-feira, 21.

Com as confissões, a prisão temporária por 30 dias do trio foi decretada. Eles aguardam julgamento. O caso estava sob segredo de Justiça, mas o sigilo das investigações foi quebrado após a admissão dos acusados.

Lore e Peçanha foram casados durante seis meses até que terminaram o matrimônio em 2011. A dívida, de R$ 3,5 mil, foi um empréstimo feito pelo casal para pagar outras contas. As apurações são conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Santo André.

Crime. A estudante Lore Santana Vaz foi encontrada morta na manhã de quinta-feira, 13, em Santo André, no ABC paulista, dentro de seu carro.

Câmeras de segurança na região onde o veículo com o corpo foi deixado ajudaram a polícia a identificar os dois homens que confessaram ter matado a universitária.

Na noite em que foi abordada pela dupla de criminosos, Lore tinha ido para a faculdade em São Caetano do Sul, cidade vizinha a Santo André, onde a vítima morava.

Os pais estranharam a demora da filha e acionaram a polícia, que encontrou o veículo na manhã seguinte.