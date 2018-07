Investigações miram um alvo e acertam outros

Em outras operações têm sido assim. A PF vasculha endereços de doleiros, por exemplo, em busca de evidências sobre crimes contra a ordem tributária, mas quase sempre localiza agendas ou documentos, apontando empresários e políticos, que se valem de seus serviços para remeter dinheiro ao exterior.

Com base nisso, a corporação abre novos inquéritos. Em 2007, a PF do Mato Grosso investigava esquema de bingos em Campo Grande. A interceptação telefônica, autorizada judicialmente, pegou o irmão mais velho do presidente Lula, Genival Inácio da Silva, o Vavá, que foi indiciado por tráfico de influência e exploração de prestígio.