Investigações vinculam EUA a três novos vírus de computador

A descoberta provavelmente reforçará a tese de que o governo dos EUA, para defender seus interesses no Oriente Médio, está utilizando mais a tecnologia cibernética do que se acreditava.

Já se encontraram vínculos entre os EUA e o Cavalo de Troia Stuxnet, que atacou o programa nuclear do Irã em 2010, e a sofisticada ferramenta de vigilância cibernética Flame, descoberta em maio.

Os fabricantes de software antivírus Symantec, dos EUA, e Kaspersky Lab, da Rússia, revelaram nesta segunda-feira ter descoberto indícios de que os operadores do Flame podem ter trabalhado com três outros vírus ainda não descobertos.

As duas companhias de segurança, que investigaram o caso separadamente uma a outra, recusaram-se a falar dos responsáveis pelo Flame.

No entanto, antigos e atuais funcionários de serviços de segurança ocidentais contaram à Reuters que os EUA tiveram um papel na criação do Flame. O jornal Washington Post falou no envolvimento também de Israel.

Fontes que trabalham ou trabalharam para o governo dos EUA também disseram à Reuters que o país estava por trás do Stuxnet.

A Kaspersky e a Symantec encontraram em junho traços comuns entre o Stuxnet e o Flame, afirmando que parte do programa Flame é quase idêntico ao código de uma versão do Stuxnet que circulou em 2009.

Por enquanto, as duas empresas sabem muito pouco sobre os vírus recém-identificados, exceto que um deles está em uso atualmente no Oriente Médio.

Elas não sabem ao certo o que se pretendia ao criá-los. "Pode ser qualquer coisa", opinou Costin Raiu, diretor da equipe mundial de pesquisa e análise da Kaspersky Lab.

(Por Jim Finkle)