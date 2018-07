Investigador de Santo André-SP é morto com 12 tiros

Diniz Júnior, que há dois anos era chefe do Setor de Investigações Gerais (SIG), havia estacionado seu carro na frente do açougue quando foi surpreendido por um homem vestido de roupa e touca ninja pretas, armado com um fuzil calibre 5,56 milímetros. Três comparsas estavam com o assassino. No veículo do investigador estavam a mulher e os filhos do casal. O assassino se aproximou e sem dizer nada atirou várias vezes. O policial morreu na hora. A mulher e as crianças não se machucaram. Um cliente do açougue ficou ferido em um dos pés com o estilhaço das balas. Os bandidos fugiram. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.