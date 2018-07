Investigador diz que caixas pretas estão queimadas

De acordo com o coronel, a coleta de materiais na área do acidente está encerrada. Foram recolhidos dois motores, o conjunto de hélices, o painel de alarmes, as caixas pretas e alguns componentes pequenos, a exemplo e interruptores e alavancas que deverão ser analisados depois de passar por uma triagem.

Na sua avaliação, por serem fabricados na República Tcheca, a análise dos motores terá uma dificuldade adicional: "sua abertura exige ferramentas específicas", observou ele, que não aposta em nenhuma hipótese sobre as causas do acidente."Por enquanto, estamos mais coletando dados do que fazendo conjecturas".