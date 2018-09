Investigador é baleado na cabeça no interior de SP

Após ser atingido, o investigador Jacques Soares Vieira dirigiu mais alguns metros e bateu o carro no portão de uma casa na Rua Ermerentina C. Campos, no bairro Vila Imperial. A dona da residência ligou para a Polícia Militar, que enviou uma ambulância para socorrer a vítima. O ferido foi encaminhado em estado grave para um pronto socorro da região.

Ninguém foi preso até o momento. A Polícia Civil investiga o caso.