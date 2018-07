Investigador é morto a tiros em Jacareí-SP

Um policial civil da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da cidade de Jacareí (SP), no Vale do Paraíba, foi morto na noite desta quarta, 10, ao trocar tiros com dois ocupantes de uma moto no pátio de uma churrascaria, à margem da pista sentido RJ-SP da Rodovia Presidente Dutra, em Jacareí. Mesmo encaminhado por policiais rodoviários ao pronto-socorro da região, o agente não resistiu aos ferimentos. O tiroteio se iniciou após Gilmar Guimarães abordar a dupla suspeita. Um dos desconhecidos teria sido atingido em uma das pernas, mas ambos os ocupantes da moto conseguiram fugir. Agentes da DIG, do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) e da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) fazem diligências na região para tentar localizar a dupla. O caso foi registrado na DIG.