Investigador é morto por escrivão em bar da zona sul

O investigador Coliston Araújo Toribio foi morto a tiros na terça-feira, quando comemorava 45 anos em um bar no Jardim Herculano, zona sul da capital. Seu colega de plantão no 100º Distrito Policial (Jardim Herculano), o escrivão José Raimundo Coelho, de 41, foi preso às 22h - uma hora após o crime -, acusado de ser o assassino.

Coelho disse à Corregedoria da Polícia Civil que Toribio tinha confessado que era pedófilo. A conversa entre os dois, regada a cerveja, ocorreu na Rua José Carlos dos Santos, a 100m da delegacia onde trabalhavam. Os dois tiros atingiram a cabeça e o peito de Toribio, que era casado, pai de um bebê de 9 meses e de uma garota de 11 anos. Estava no 100º DP havia um ano e meio. Amigos disseram que ele era tranquilo e nunca havia tido problemas na delegacia.

Na versão da Secretaria da Segurança Pública, o escrivão preso disse ter visto o colega pela manhã com duas crianças e olhar de "maldade". No bar, ao questionar o amigo, teria ouvido de Toribio que ele era pedófilo. Três testemunhas que estavam no bar disseram aos policiais que a conversa era calma e Toribio estava só brincando com o colega.

Os policiais ouviram os tiros e foram até o local, por volta de 21h. No caminho, encontraram Coelho embriagado e o levaram à delegacia, onde foi detido. A corregedoria vai acompanhar o caso e não acredita que Toribio fosse pedófilo. A versão também chocou parentes da vítima que estavam ontem no velório. Coelho foi indiciado por homicídio qualificado.