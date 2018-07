Investimento da ALL em 2012 será de cerca de R$800 mi

No início de novembro, o diretor financeiro e de Relações com Investidores da empresa, Rodrigo Campos, havia afirmado à Reuters que os investimentos para este ano seriam da ordem de 850 milhões de reais, valor similar ao investido em 2011.

Neste ano, a operadora logística entrará na última fase da construção da extensão da malha ferroviária entre Alto Araguaia e Rondonópolis (MT). A previsão é de um investimento de cerca de 150 milhões de reais em 2012 somente nesse trecho, que começou a ser construído em 2009. O projeto deve ampliar a ferrovia em 260 quilômetros.

Além disso, a ALL prevê outros 650 milhões de reais neste ano para viabilizar seu crescimento orgânico, "o que inclui melhoria da via, manutenção, tecnologia, terminais e material rodante".

Em 2011, ano em que a ALL afirma que houve "melhorias significativas da produtividade do material rodante", o volume das operações ferroviárias no Brasil aumentou 8,2 por cento.

As ações da ALL registravam alta de 0,80 por cento às 11h59, a 10,13 reais, enquanto o Ibovespa cedia 0,26 por cento no mesmo horário.

(Por Carolina Marcondes)