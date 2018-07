Investimento da Petrobras cresceu 22% no 1o semestre--governo

Em fevereiro deste ano, a Petrobras informou previsão de investimentos de 87,545 bilhões de reais neste ano, ante 73 bilhões de reais investidos em 2011.

Entre as 24 empresas do grupo, os maiores gastos com investimento no primeiro semestre foram feitos pela Petróleo Brasileiro S.A (25,2 bilhões de reais), pela Refinaria Abreu e Lima em obras na unidade de Pernambuco (4,6 bilhões de reais) e pela Petrobras Netherlands (3,2 bilhões de reais).

Em meados de junho, a Petrobras anunciou que seu plano de investimento de 2012 a 2016 deverá totalizar 236,5 bilhões de dólares.

A Petrobras divulga resultados do segundo trimestre nesta sexta-feira.

OUTRAS ESTATAIS

Em termos gerais, as estatais federais investiram 41,9 bilhões de reais no acumulado do ano até junho, de um total programado para 2012 de 107 bilhões de reais.

Retirando-se desse investimento total os 37,9 bilhões de reais executados pelas empresas do Grupo Petrobras, as demais 49 estatais federais foram responsáveis por 4 bilhões de reais no primeiro semestre.

Essa execução de projetos de expansão é baixa considerando que as 49 estatais que não fazem partem do Grupo Petrobras possuem uma carteira de investimento de 19,5 bilhões de reais para este ano.

Entre essas estatais estão empresas do setor elétrico ligadas à Eletrobras, Infraero, Correios e as companhias docas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Ceará, Rio Grande do Norte e Pará.

(Reportagem de Luciana Otoni)