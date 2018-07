Investimento em pesquisa deve ganhar novo fôlego Pesquisadores brasileiros comemoraram os resultados da vacina antiaids. Alexandre Grangeiro, do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, considerou os dados com o protocolo usado na Tailândia "uma novidade promissora". Ele recorda que as atuais estratégias para conter a epidemia parecem ter chegado a um ponto de estagnação. "Uma vacina contribuiria para avançar no combate à doença."